Maurizio Sarri si gioca davvero la panchina al Franchi? Il trend degli ultimi risultati è negativo, ma secondo Pietro Serina - storica firma sul mondo Atalanta - la società non vuole rimettere in discussione la decisione presa in estate, alla ricerca di un nuovo ciclo tecnico: "Sarri non andrà via da Bergamo" ha detto a Radio Bruno.

Fiducia a Sarri?

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"La società in estate ha fatto una scelta ponderata e Percassi farebbe una figuraccia a cambiare il terzo allenatore in pochi mesi (dopo Juric e Palladino, ndr). Secondo me Sarri è al sicuro anche in caso di altri risultati negativi, se poi le cose non miglioreranno si cambierà a fine stagione".Pietro Serina, giornalista dell'Eco di Bergamo, ha poi commentato l'avvio di stagione dell'Atalanta: "Finora non si è visto il gioco di Sarri, anzi la squadra gioca male e i risultati stentano. Ederson è l'esempio più lampante di un giocatore che con principi di gioco differenti sta facendo grande fatica".