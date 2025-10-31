Comotto: “Pioli brancola nel buio. Ai miei tempi sarebbe già stato esonerato”

"Mi auguro che alla Fiorentina non ci siano cambi in panchina, perché vorrebbe dire che la squadra di Pioli nel weekend ha battuto il Lecce. Nessuno si poteva aspettare che dopo nove giornate la Fiorentina non avesse ancora una vittoria. Tutti parlavano di una grande campagna acquisti e di un allenatore perfetto per la rosa attuale. Continua a ritenere che questa situazione sia soltanto momentanea, ma qualche problema ci deve essere sicuramente. Pensavo che Pioli avrebbe capito prima le problematiche della squadra e invece mi sembra che stia brancolando nel buio. Vedo una squadra con poca personalità e quando arrivano le prime difficoltà si spegne. Pioli deve lavorare sulla testa dei calciatori. La campagna acquisti è stata buona, ma gli undici che scendono in campo sono gli stessi dell'anno scorso."