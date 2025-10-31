L'ex viola Gianluca Comotto, intervenuto su Radio Sportiva, ha parlato del momento in casa Fiorentina:
Comotto: “Pioli brancola nel buio. Ai miei tempi sarebbe già stato esonerato”
"Mi auguro che alla Fiorentina non ci siano cambi in panchina, perché vorrebbe dire che la squadra di Pioli nel weekend ha battuto il Lecce. Nessuno si poteva aspettare che dopo nove giornate la Fiorentina non avesse ancora una vittoria. Tutti parlavano di una grande campagna acquisti e di un allenatore perfetto per la rosa attuale. Continua a ritenere che questa situazione sia soltanto momentanea, ma qualche problema ci deve essere sicuramente. Pensavo che Pioli avrebbe capito prima le problematiche della squadra e invece mi sembra che stia brancolando nel buio. Vedo una squadra con poca personalità e quando arrivano le prime difficoltà si spegne. Pioli deve lavorare sulla testa dei calciatori. La campagna acquisti è stata buona, ma gli undici che scendono in campo sono gli stessi dell'anno scorso."
Perché le squadre aspettano così tanto per esonerare un tecnico?—
"Credo che questa pazienza sia frutto di una natura economica. Costa tanto esonerare un allenatore. Questo ragionamento però può tornare utile. Una volta c'era troppa fretta. Nessun allenatore avrebbe fatto nove partite senza vittoria perché sarebbe stato allontanato prima. Questa cosa creava alibi nei calciatori, perché tanto sapevi che il primo a pagare era il tecnico. Poi dopo l'esonero tiravi fuori qualcosa in più."
