Panchina a rischio col Lecce: ci risiamo. Ma stavolta non c’è solo quella in gioco

Ripensarci è surreale

Ora che la squadra gigliata è penultima, fa molto strano ricordare che prima di Fiorentina-Lecce 1-0 di fine febbraio, i viola di Palladino erano settimi e il tecnico rischiava l'esonero dopo tre sconfitte di fila contro Inter (2-1), Como (0-2) e Verona (1-0). Più in generale, era la Fiorentina che stava cercando un nuovo equilibrio dopo la tragedia sfiorata da Bove e un mercato di gennaio che aveva aggiunto diversi nomi. La partita è stata vinta 1-0 con gol di Gosens al 9' su assist di Dodò, un rigore sbagliato da Beltran e un'occasione colossale sciupata dagli ospiti nel finale con Danilo Veiga. Ma alla fine i tre punti sono arrivati e Palladino ha proseguito il proprio percorso risollevando il rendimento della squadra alle porte della primavera con le vittorie su Panathinaikos in Conference e Juventus in campionato. Oggi affidarsi ai due esterni pare difficile: uno (il brasiliano) non incide, l'altro (il tedesco) è alle prese con una condizione fisica precaria e anche contro l'Inter è uscito prima del tempo.