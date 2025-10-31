Fiorentina in B? Nei 3 precedenti l’avvio fu comunque migliore di quello odierno

Paradossale parlare di questo argomento a fine ottobre, quando solamente un anno fa la Fiorentina aveva iniziato la sua striscia di otto vittorie consecutive. Paradossale per la squadra con l'ottavo monte ingaggi della Serie A, con il quinto allenatore più pagato del campionato e con oltre novanta milioni spesi sul mercato estivo. Eppure eccoci qua, a parlare della peggiore partenza della storia della Fiorentina in Serie A.

Non serve nascondersi, perché in questo momento la squadra di Stefano Pioli è in piena lotta per la retrocessione. Penultima in solitaria dopo il pareggio casalingo del Pisa con la Lazio, i viola sono costretti ad affrontare una realtà a cui non sono abituati. Visto che parliamo di Serie B, andiamo ad analizzare assieme l'inizio stagione delle tre volte che la Fiorentina retrocesse.