Borghi: “Non vincere per 9 giornate è imbarazzante. C’è solo una nota positiva”

Il noto telecronista e opinionista Stefano Borghi ha parlato della gara tra Inter e Fiorentina e delle difficoltà della squadra di Pioli

Redazione VN 31 ottobre 2025 (modifica il 31 ottobre 2025 | 16:10)

Il giornalista Stefano Borghi, noto telecronista e opinionista, ha commentato la giornata di Serie A sul suo canale Youtube. E sulla sconfitta della Fiorentina a San Siro contro l'Inter, ha detto:

"Pioli, per me giustamente, con l'Inter ha optato per un centrocampo più muscolare, togliendo i due registi Nicolussi Caviglia e Fagioli, per giocare con Mandragora, Sohm e Ndour. Per me il giocatore dell'Under 21 italiana rimane un talento importante. Pioli gli sta dando tanta fiducia. Ndour ha dimostrato di avere delle qualità tecniche rilevanti, però deve imparare a sfruttare il suo straordinario fisico."

Quanti problemi per Pioli — "Il problema della Fiorentina è stato che nel momento in cui la partita era 'normale', la squadra di Pioli è sembrata ordinata e abbastanza propositiva, poi però appena l'Inter ha alzato i ritmi la Fiorentina si è sciolta. Il fatto la squadra viola abbia perso 0-3 con il portiere per distacco migliore in campo direi che sintetizza tutto."

Come uscire dai bassifondi? — "E' difficile capire come potrà uscire la Fiorentina da questo momento, anche perché l'ambiente è infuocato. Non aver vinto dopo nove giornate è qualcosa di imbarazzante. La cosa migliore è il calendario all'orizzonte. Pioli sta provando in tutti i modi a far quadrare i conti, ma non torna niente. La Fiorentina nelle prossime partite dovrà fare più punti possibili per uscire subito dalle zone basse della classifica. Perché spesso quando questo tipo di squadre, non abituate alla lotta per la retrocessione, finiscono invischiate in lotte totalmente inimmaginabili allora le cose possono complicarsi molto."