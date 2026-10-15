L'ex viola Gianluca Comotto è intervenuto su Italia 7 parlando così del momento della Fiorentina:

"A Genova si è visto il copione tipico del post-sosta per le nazionali: la squadra è apparsa un po' scarica, frenata dalla stanchezza dei nazionali di ritorno. Ripensandoci, immagino che Vanoli avrebbe optato per un altro undici iniziale; dal mio punto di vista, le partite subito dopo la pausa andrebbero affrontate puntando su chi è rimasto ad allenarsi con continuità. Vanoli? Negli ultimi anni c'è stata una girandola continua di allenatori. Ci auguriamo che Vanoli riesca a dare continuità, ma personalmente vorrei vedere una pianificazione a lungo termine, con un tecnico scelto su un progetto chiaro che possa lavorare indisturbato per qualche stagione. Era questo l'obiettivo iniziale con Grosso, prima che subentrassero complicazioni"

"Se mancano leader? Decisamente sì; a Firenze si prova a supplire puntando su calciatori italiani come Ranieri, che ci mette grande grinta, ma con tutto il rispetto non ha la costanza per reggere i massimi livelli per un'intera stagione finendo inevitabilmente per risentirne. Rimpianto Kean? È un attaccante formidabile, pur con le sue particolarità, capace di dare un grande apporto. Rivoluzionare la rosa ogni estate significa anche mettere in conto un fisiologico tempo di ambientamento; è del tutto normale che Pellegrino e Beto incontrino qualche ostacolo iniziale. I continui cambiamenti portano inevitabili difficoltà, ma sono convinto che alla fine emergeranno, trattandosi di due elementi di spessore. De Gea? Il suo acxquisto sembrava un azzardo in partenza, ma ha smentito tutti confermandosi un fuoriclasse assoluto. Ciononostante, necessita di un'alternativa valida per tirare il fiato: è opportuno individuare un vice all'altezza che possa raccoglierne l'eredità in futuro"