Le parole del direttore sportivo del Como, Carlalberto Ludi, sull'acquisto di Moise Kean dalla Fiorentina
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Il direttore sportivo del Como, Carlalberto Ludi, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del calciomercato presso lo Sheraton, Milano San Siro. Queste le sue parole sull'arrivo di Kean in riva al lago:
Tendezialmente dormiamo poco, indipendentemente da Kean. È stata una trattativa molto onesta tra i club. Noi siamo stati i primi a volerlo. Poi ci siamo fermati a causa del budget, per capire un attimo la situazione. Siamo fieri dell'operazione fatta e del lavoro completato con la Fiorentina. Se Fabregas ha chiamato Kean? Le motivazioni che lo hanno portato qui non sono io a doverle dire, ma lui quando parlerà. Ormai gli allenatori son fondamentali nelle scelte dei giocatori. Siamo tutti allineati. Cesc ha un carisma naturale, che fa la differenza, quindi non escludo che la sua chiamata non sia stata decisiva.
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