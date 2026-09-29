Luciano Chiarugi promuove la nuova Fiorentina: "Squadra interessante, serve pazienza". E loda il lavoro prezioso di Fagioli
Azzurri pizzicati nell’orgoglio, reazione da italiani. Vanoli, adesso pizzica i nostri viola
L'ex viola Luciano Chiarugi, uno degli eroi del '69, è intervenuto su Radio Bruno parlando così dell'attualità della Fiorentina:
La squadra è interessantissima e serve un po' di pazienza. Vanoli con questa sosta ha avuto modo di studiare al meglio i suoi ragazzi. Le prospettive future pe rme sono ottime, adesso serve trovare la squadra. Da chi mi aspetto di più? Io credo che ci siano giocatori che forse partono un po' indietro ma che hanno potenziale. Mi riferisco a Njie, per esempio. Ma ovviamente mi sta colpendo Mastantuono. E occhio al jolly Gnonto... La Fiorentina è tutta da scoprire. Fagioli? Per me è stato uno dei migliori. Fa tanto lavoro sporco, ieri l'ho seguito ed è stato bravissimo, così come Tonali. Ma capisco che per chi non abbia giocato a calcio sia difficile apprezzare prestazioni come questa. Poi si dà merito a chi cerca la porta o segna. Ma quando hai una protezione così forte bisogna dar merito anche a questi ragazzi. Avvicendamento degli allenatori? Tutti ci siamo chiesti che cosa sia successo.
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