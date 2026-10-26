Analizzato il fallo da rigore di Viery su Thuram

Redazione VN
Brova dei fatti Ferrari Paratici Goretti

Paura, insicurezza, passività: chi guarisce questa Fiorentina?

Scegli Violanews come fonte preferita su Google

Graziani Cesari, durante la trasmissione Pressing, ha commentato il contatto tra Viery e Thuram. Questa la sua analisi:

Non fischiare il fallo di Viery su Thuram è follia. Mariani mette il fischietto alla bocca e poi, non fischia. Incredibile, quello è calcio di rigore netto.

Poco dopo scoppia il caos in studio, con un battibecco accesso tra Trevisani: "L'anno scorso è stata la peggiore gestione AIA di sempre, con il VAR che ha fatto un sacco di minchiate!".

Risponde Fabrizio Biasin: "La colpa è di Fabbri? L'anno scorso l'avrebbero dato questo rigore. E' sbagliato pensare che un arbitro aiutato dal VAR debba essere penalizzato".

MILANO STADIO SAN SIRO SERIE A INTER VS FIORENTINA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti