"Si sono viste due versioni della stessa squadra"

Redazione VN
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A Radio Sportiva, Stefano Cecchi ha analizzato il ko della Fiorentina contro il Genoa, evidenziando soprattutto le difficoltà iniziali:

«La prima mezz’ora è stata profondamente deludente: i rossoblù hanno controllato la partita e il vantaggio di due reti era del tutto meritato».

Il giornalista e tifoso viola ha riconosciuto la successiva reazione della squadra di Vanoli:

«La Fiorentina ha cercato di rimettere in piedi l’incontro, mostrando carattere e generosità, ma lo sforzo non è bastato a cambiare il risultato».

Resta però l’interrogativo sull’atteggiamento mostrato al via:

«Si sono viste due versioni della stessa squadra. È difficile spiegarsi una partenza del genere, con il Genoa che ha messo in campo un’intensità doppia rispetto ai viola».
Stefano Cecchi

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