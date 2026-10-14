"Si sono viste due versioni della stessa squadra"
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A Radio Sportiva, Stefano Cecchi ha analizzato il ko della Fiorentina contro il Genoa, evidenziando soprattutto le difficoltà iniziali:
«La prima mezz’ora è stata profondamente deludente: i rossoblù hanno controllato la partita e il vantaggio di due reti era del tutto meritato».
Il giornalista e tifoso viola ha riconosciuto la successiva reazione della squadra di Vanoli:
«La Fiorentina ha cercato di rimettere in piedi l’incontro, mostrando carattere e generosità, ma lo sforzo non è bastato a cambiare il risultato».
Resta però l’interrogativo sull’atteggiamento mostrato al via:
«Si sono viste due versioni della stessa squadra. È difficile spiegarsi una partenza del genere, con il Genoa che ha messo in campo un’intensità doppia rispetto ai viola».
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