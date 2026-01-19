Cecchi: “La Fiorentina è tornata. L’involuzione iniziale resta un mistero”

Le parole del giornalista Stefano Cecchi sul momento della Fiorentina e sulla vittoria di ieri contro il Bologna

Stefano Cecchi, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare della vittoria contro il Bologna e non solo:

"C'è ovviamente un clima strano nell'aria per quello che è successo sabato, però ieri la Fiorentina ha dimostrato un grande carattere. La Fiorentina è tornata: ieri ha giocato la partita più bella della stagione. Ho visto uno dei primi tempi più belli degli ultimi anni. Non so cosa sia cambiato, ma la squadra è diventata quella che ci aspettavamo in estate."

L'involuzione è finita — "I giocatori mi sono piaciuti tutti. C'è stato qualcosa che per 2-3 mesi ha totalmente involuto tutta la rosa e non sappiamo cosa sia stato; semplicemente non erano una squadra. La Fiorentina può salvarsi anche senza nuovi acquisti. Dalla sconfitta col Verona, ogni domenica la squadra ha fatto un passo in avanti grazie al miglioramento della condizione mentale e atletica. Ieri ci sono stati almeno 4 o 5 "migliori in campo": questa abbondanza, prima, non c'era."

Squadre a confronto — "Sulla carta, la rosa della Fiorentina è superiore a quella del Bologna. I rossoblù sono stati una squadra, mentre i viola no. L'anno scorso il Bologna è arrivato sotto in classifica. I giocatori bravi sono sempre andati via da Bologna. Negli undici titolari, prenderei 6 o 7 giocatori della Fiorentina."