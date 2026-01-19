Bocci: “Incredibile sbagliare la preparazione nel 2025. Fabbian? Prenderei altro

Alessandro Bocci, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, ha parlato della vittoria di ieri contro il Bologna e non solo

Alessandro Bocci, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport, ha parlato del momento viola e non solo:

"La Fiorentina sta migliorando partita dopo partita. Ieri ho visto la migliore prestazione dell'anno, ad eccezione degli ultimi dieci minuti. Ho visto un Dodo sfavillante e un Fagioli perfetto nel ruolo di regista; Gudmundsson ha fatto le due fasi con grande attenzione. In questo momento la Fiorentina ha ritrovato la propria identità e la propria anima."

Gli errori di Pioli — "Sono sconcertato, ma la verità è che prima la squadra non correva, mentre adesso sì. Mi pare incredibile che nel 2025 si possa ancora sbagliare la preparazione atletica. Mi viene da pensare che, avendo Pioli uno staff completamente nuovo, abbia commesso errori in questo tipo di lavoro. I giocatori stessi hanno dichiarato che ora si sentono meglio sotto il profilo fisico."

Fabbian? — "È un giocatore giovane e forte, però non capisco bene dove collocarlo in campo. Secondo me manca ancora un difensore centrale, perché dietro la rosa è corta, e servirebbe un centrocampista che recuperi palloni. Se andrà via Nicolussi Caviglia, chi giocherà al posto di Fagioli in caso di una sua assenza? Inoltre, non credo che Italiano sia molto contento della possibile cessione di Fabbian."