Sentite Gazzetta: “Fagioli partita seria e piena. Pareva il primo Pirlo”

La Gazzetta dello Sportelogia la prestazione di Nicolò Fagioli. Il noto quotidiano rilancia il centrocampista in ottica Nazionale e lo paragona ad Andrea Pirlo:
La Gazzetta elogia Fagioli
In tutto questo, a parte una frazione di secondo decisiva (quella del gol preso nel finale) vale la pena sottolineare un Fagioli "XL": dentro per tutta la gara, nella protezione, nella lettura, nel leggere, l'ex-Juve ha ristabilito la propria verità tecnica e qualitativa. Partita seria e piena: pareva il primo Pirlo. Ed è una rinascita anche per la nostra Nazionale. Morale: la Fiorentina torna a vincere fuori casa dal 25 maggio 2025 (un campionato fa, sul campo dell'Udinese) e soprattutto ha capito che il sistema attuale (4-1-4-1 ma molto dinamico e "spurio") funziona. Nel Bologna, oggi, funziona quasi nulla: a Italiano l'ardua "rivisitazione"
