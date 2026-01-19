Polverosi: “La Fiorentina la dedica a Rocco, ma forse dovevano farlo prima”

Per Rocco, certo. Hanno giocato, a lungo dominato e alla fine vinto per il presidente e magari da lassù pure lui si sarà stupito e rallegrato perché un primo tempo come ha fatto la Fiorentina a Bologna non si era mai visto in questa stagione e a pensarci bene nemmeno in quella passata. Gliela dedicano tutti ora, ma forse dovevano farlo prima. Fino a ieri, la Fiorentina non aveva mai vinto in trasferta e l’ha meritato con un’ora di grande calcio, mettendo in ginocchio una squadra che giovedì scorso aveva ripreso a volare. Un’ora, più o meno, di sola Fiorentina, fino alla palla-gol di Pongracic finita sul petto di Ravaglia. Poi una prima flessione e l’ultimo quarto d’ora tutto del Bologna, con i fantasmi che si agitavano nell’area viola. Dal 90' in poi la squadra di Vanoli ha perso otto punti e stavolta stava per aggiungerne altri due.