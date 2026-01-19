La Gazzetta dello Sporte il Corriere dello Sport si soffermano sulla prestazione dell'arbitro Doveri in Bologna-Fiorentina. Ecco le valutazione:
Corriere dello Sport
La moViola: Doveri bravo, ma mancano tantissimi gialli
LA GAZZETTA DELLO SPORT 6: Al 16', Ndour in gol: un check comunica il fuorigioco di Parisi. Al 28' manca un giallo a Comuzzo su Castro. Al 37', corretta l'ammonizione a Holm (su Gud). Il Var lo aiuta sull'offside assente nel gol di Piccoli (difficile da vedere). Al 3' st, Castro giù in area colpito da Comuzzo: vede bene in diretta, l'argentino allarga la gamba alla ricerca di un fallo. Corretto il giallo a Miranda, eccessivo quello a Ferguson su Solomon.
IL CORRIERE DELLO SPORT 6: Non pulita la partita di Doveri, anche abbastanza complessa. Gudmundsson su Casale,Holm su Gudmundsson, Ndour su Casale, tutti gialli mancati. In generale: parte senza fischia e ammonire, poi fa il contrario per cose minime. Certo, il fuck off di Ferguson urlato non bene: o Doveri (ex internazionale) non sa l’inglese, oppure il giallo... Annullato il gol di Ndour: Dodo per Parisi, che poi fornirà il cross, è oltre la linea rossoblu, formata da Heggem (probabilmente lui l’ultimo), Holm e Casale. Non una giornata felice per l’assistente numero due, Fontemurato (in caso di dubbio, si deve restare giù, qui la posizione è ok per millimetri): annullato in campo il gol di Piccoli, ma al momento del passaggio di Dodo è il piede sinistro di Heggem che tiene in gioco l’attaccante, tutto quello che succede dopo (deviazione e non giocata) conta zero. Buono il gol di Mandragora: Casale (più di Miranda) tiene in gioco Gudmundsson sul passaggio di Fagioli, non c’è fallo di Mandragora su Pobega (qualcuno del Bologna chiedeva una spinta). Tiro di Parisi, Heggem braccio destro al corpo: non punibile. Comuzzo e Castro (che va giù) a contrasto, è il rossoblù che allarga la gamba sinistra.
