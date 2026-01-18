Viola News
Fattori: “Gudmundsson non fa più danni. Pongracic ha spento il cervello”

Il commento di Sauro Fattori a Rtv38
Dopo la vittoria della Fiorentina sul campo del Bologna, Sauro Fattori ha commentato a Rtv38, nel programma Viola, le scelte tattiche che hanno cambiato il volto della squadra di Vanoli.

“Il cambio modulo è stato il fattore principale che ha portato a questo cambiamento di risultati”, ha esordito Fattori, sottolineando come l’adattamento della squadra a un nuovo schema abbia influito positivamente sulla stagione. “Abbiamo trovato un Gudmundsson che non fa più danni, finalmente più equilibrato e incisivo, e il merito di Vanoli è stato anche mettere Parisi come ala destra, una scelta che ha dato nuova dinamica all’attacco.”

Non sono mancate le critiche: “Pongracic? Nell’occasione del pallonetto gli si è spento il cervello. Avrebbe dovuto passarla in mezzo all’area di rigore”, ha aggiunto Fattori, evidenziando come alcuni errori individuali possano ancora condizionare la prestazione complessiva della squadra.

