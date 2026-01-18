L'attaccante della Fiorentina, Roberto Piccoli, ha parlato a Dazn al termine della partita vinta contro il Bologna. Le sue parole:
Piccoli: “Io e Kean forti, decide Vanoli. A Lecce giocavo poco e ho fatto 7 gol”
Le parole dell'attaccante della Fiorentina, Roberto Piccoli, che oggi ha anche segnato la seconda rete per i viola
Dedichiamo questa vittoria a Commisso e alla sua famiglia, perché era veramente una persona eccezionale. Pochi ne ho conosciuti come lui. Nel primo tempo abbiamo fatto una grande partita. oggi ho fatto un gol sporco. E' stata una bella partita, nel secondo tempo hanno accelerato, sono una grande squadra.
Sulle sue qualità—
Come ogni giocatore, se giochi con continuità il fisico risponde meglio e riesci anche a fare scatti per 90'. Io sono un attaccante che vive di sprint e forza fisica. A Lecce da subentrato, quando giocavo poco, ho fatto 7 gol. Mi devo far trovare pronto, in ogni occasione. Decide il mister. Io e Kean due attaccanti molto forti e anche simili, ma possiamo giocare insieme. Ma la scelta spetta sempre al mister.
