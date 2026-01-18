Mandragora: “Abbiamo giocato per Commisso. Volevamo questa vittoria”

Il centrocampista della Fiorentina, Rolando Mandragora, autore del gol del vantaggio viola contro il Bologna, ha parlato a Dazn al termine della partita:
Le parole del centrocampista della Fiorentina, Rolando Mandragora, al termine della partita vinta contro il Bologna
Sto indossando la maglia del Presidente. Perdiamo una parte importantissima di Fiorentina, abbiamo giocato per lui. Abbiamo cercato e voluto la vittoria, nelle ultime gare abbiamo perso punti ma oggi abbiamo sofferto e portato a casa la vittoria.
