Bucchioni: “Vittoria impensabile, ma non possiamo mollare”

Così Enzo Bucchioni nel dopo partita ai microfoni di Radio Bruno
Il commento del noto giornalista e nostro opinionista
Una vittoria dove c'è proprio tutto, la squadra ha capito che prestazione doveva tirare fuori dal primo minuto e ha regalato al presidente una partita che gli sarebbe piaciuta tanto. Classifica? Dobbiamo raccattare punti da tutte e parti e qui era impensabile prendere tre punti. A Verona avevo visto un grande Bologna, ero preoccupato ma invece ho visto una grande squadra con singoli che hanno giocato alla grande, ma tutta la squadra ha giocato benissimo soprattutto nel primo tempo, con Piccoli che ha lottato e fatto gol. Non si poteva chiedere di più ma adesso c'è da migliorare perché sabato con il Cagliari sarà un'altra partita perché loro si chiudono e non ti fanno giocare. Ci vorranno palleggiatori che ora non ci sono in rosa. Il campionato è ancora lunghissimo e il sogno salvezza è ancora lontano. Oggi grande giornata, ma testa sempre bassa e mani sul manubrio non possiamo mollare. E Rocco era un combattente e questa Fiorentina sarebbe proprio piaciuta a lui.
