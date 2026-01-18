Il centrocampista della Fiorentina, Cher Ndour, ha parlato a pochi minuti dal fischio d'inizio del secondo tempo della gara contro il Bologna. Queste le sue parole ai microfoni di Dazn:
Ndour: "Partiti subito forti. Oggi un motivo in più per far bene"
Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, siamo partiti molto forti dal 1', da squadra. Oggi abbiamo anche un motivo in più che ci ha toccato particolarmente. Lo facciamo anche per il nostro presidente e la sua famiglia, ma anche per noi stessi e i nostri tifosi.
