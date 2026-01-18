Il portiere della Fiorentina, David De Gea, ha parlato ai microfoni di DAZN con indosso la maglia celebrativa di Rocco Commisso:
De Gea: "Un grazie a Commisso. Abbiamo una responsabilità più grande"
De Gea: “Un grazie a Commisso. Abbiamo una responsabilità più grande”
Le parole di David De Gea nel pre partita di Bologna-Fiorentina
Vorrei mandare un abbraccio grande alla famiglia Commisso da parte di tutta la squadra. Vorrei ringraziare Rocco per quello che ha fatto per la Fiorentina e il calcio, è qua con noi anche oggi. E' un uomo di grande umiltà che ha fatto tanto per il gruppo, è da ringraziare. Abbiamo una responsabilità ancora più grande di fare qualcosa di importante. Si parte da oggi, abbiamo fatto buoni risultati nelle ultime partite e dobbiamo dare continuità. Sappiamo che è una partita difficile.
