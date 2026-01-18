Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, ha parlato a Dazn prima della gara contro il Bologna, dedicando un pensiero al compianto Rocco Commisso, presidente viola.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Ferrari: “Nessuno che conosceva Rocco avrebbe mai avuto dubbi sul giocare o meno”
news viola
Ferrari: “Nessuno che conosceva Rocco avrebbe mai avuto dubbi sul giocare o meno”
L'intervento prima del fischio d'inizio
Rocco era una persona eccezionale, ci ha dato tutto. Lo raccontano i messaggi che ci sono arrivati da tutti, lui aveva un gran cuore e così i membri della sua famiglia. Era un guerriero, un combattente, oggi lo ricordiamo. Chi ha conosciuto Rocco non avrebbe avuto mai dubbi sul giocare, dobbiamo regalare qualcosa a lui. Se chiudo gli occhi mi viene in mente lui che sorride accarezzando un ragazzo delle giovanili.
© RIPRODUZIONE RISERVATA