VIOLA NEWS news viola radio e tv Dodò: “Settimana di grande concentrazione. Vittoria per Rocco e non solo”

Dodò: “Settimana di grande concentrazione. Vittoria per Rocco e non solo”

Le parole del terzino della Fiorentina, Domilson Dodò, al termine della vittoria al Dall'Ara contro il Bologna
Il terzino della Fiorentina, Dodò, al termine della partita vinta contro il Bologna, ha parlato così ai microfoni di Dazn:

Una settimana di grande concentrazione, dobbiamo sempre lavorare così. Mandiamo un messaggio a Rocco e Joe e anche Astori, che fanno parte della storia di Firenze.

