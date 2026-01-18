Il terzino della Fiorentina, Dodò, al termine della partita vinta contro il Bologna, ha parlato così ai microfoni di Dazn:
Dodò: “Settimana di grande concentrazione. Vittoria per Rocco e non solo”
Le parole del terzino della Fiorentina, Domilson Dodò, al termine della vittoria al Dall'Ara contro il Bologna
Una settimana di grande concentrazione, dobbiamo sempre lavorare così. Mandiamo un messaggio a Rocco e Joe e anche Astori, che fanno parte della storia di Firenze.
