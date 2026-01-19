CorFio: “Franchi, project financing. Il possibile accordo tra la Fiorentina e Comune”

Il Corriere Fiorentino sullo stadio Franchi

Il futuro della Fiorentina non riguarda solo il campo, tra scelte tecniche e mercato, ma anche la dimensione gestionale ed economica, a partire dal nodo stadio Franchi. Anche durante la lunga assenza di Rocco Commisso e la malattia che lo ha colpito, il club ha continuato a seguire da vicino il dossier sulla ristrutturazione dell’impianto, in particolare sul secondo lotto dei lavori, il cui costo è salito fino a 70-80 milioni di euro. Il dialogo con il Comune di Firenze non si è mai interrotto e, sotto traccia, la Fiorentina ha valutato l’ipotesi di un project financing: investimenti privati per completare l’opera pubblica in cambio di una concessione pluridecennale dello stadio.

Secondo indiscrezioni, il club avrebbe anche avviato contatti più strutturati con Palazzo Vecchio, ma senza ancora un passo formale. Al di là delle versioni, è evidente l’interesse reciproco a trovare una soluzione: il Comune risolverebbe il problema della copertura finanziaria e rafforzerebbe la candidatura per Euro 2032, mentre la Fiorentina otterrebbe un asset strategico, con controllo sugli introiti e maggiore possibilità di adattare lo stadio alle proprie esigenze. Restano da definire formula e tempi del project financing, ma la volontà di entrambe le parti è arrivare a un’intesa in tempi non lunghissimi.

La scomparsa di Commisso non ha modificato la linea del club: il Franchi resta centrale, a patto di avere certezze su tempi, gestione dei lavori e durata della concessione. In questa fase, il ruolo di riferimento è quello di Catherine Commisso, che mantiene rapporti solidi con l’amministrazione cittadina e guida la strategia societaria insieme all’a.d. Stephan e al d.g. Ferrari. La sua recente telefonata da New York per congratularsi con squadra e allenatore è un segnale chiaro di continuità e leadership, mentre il futuro assetto proprietario resta un tema aperto, ma non immediato. Lo riporta il Corriere Fiorentino.