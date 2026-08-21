Stefano Cecchi, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole sulla Fiorentina e su Kean
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Stefano Cecchi, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole sulla Fiorentina e su Kean:
Per me Kean deve rimanere, le tempistiche spostano molto la mia preferenza. Atta è un giocatore fortissimo, vedo un progetto serio alla Fiorentina. Se deve esserci un sacrificio lo capisco, però vedo dentro la società di omaggiare la memoria di Rocco. A giugno temevo molto la campagna acquisti viola, invece mi hanno stupito, soprattutto sulla cifra spesa. Fagioli? Terrei anche lui, però se Grosso vuole giocare con Oulai, me ne farei una ragione. Temo tantissimo la Roma, per me è la seconda/terza forza del campionato. Hanno una rosa davvero completa, considererei un'impresa il pareggio
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