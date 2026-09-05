Stefano Cecchi, intervenuto al Pentasport, ha analizzato la sconfitta della Fiorentina contro il Torino, soffermandosi sulla differenza mostrata dalle due squadre in termini di gioco, identità e carattere:

“Il parametro della mazzata ce lo danno i nostri tre ex calciatori, che se fossero rimasti a Firenze non avrebbero fatto la prestazione che hanno fatto oggi. Il Torino vince non perché ha giocatori più forti, ma perché ha gioco, perché ha un’identità e un carattere. La Fiorentina non ha né l’uno né l’altro. Per di più è una squadra senza carattere. Prende il gol di Mandragora ed evapora.

Io continuo a pensare che la rosa della Fiorentina sia migliore di quella di Torino e Frosinone. Anche Grosso deve darci qualcosa in più, perché sono tutte frasi di circostanza. Qual è la squadra che ha in mente Grosso? Poi Grosso paga lo scorso anno. La pazienza che abbiamo avuto per Pioli adesso la città non ce l’ha più. Io vorrei chiedere a Grosso che tipo di squadra ha in testa, che tipo di Fiorentina vuole vedere?”.