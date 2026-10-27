L'Inter ha meritato la vittoria, ma la Fiorentina non meritava di perdere così con questa beffa

Redazione VN
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VN - Difesa da incubo, Fiorentina tra le peggiori d'Europa

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Stefano Cecchi, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, ha commentato la sconfitta della Fiorentina contro l'Inter, sottolineando le responsabilità di ognuno:

L'Inter ha meritato la vittoria, ma la Fiorentina non meritava di perdere così con questa beffa. La squadra è fragile, ma a Milano ha fatto l'unica partita che poteva fare: ti aspetto e riparto. Fino al 70' era anche andata bene. Questa estate la Fiorentina ha cambiato tutta la rosa, deve ancora cercare una vera identità.

Vanoli-Paratici

In questo momento il problema non è l'allenatore. Vanoli sta facendo quello che può. La Fiorentina ha fatto pesanti investimenti, ma è figlia di alcune scelte estive che non riescono ancora a produrre frutti. Mettere sulla graticola l'allenatore è ingeneroso. Voto Vanoli-Paratici? Quello più basso ce l'ha Paratici.
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