Cassano racconta: “Ecco perché saltò il mio arrivo a Firenze. Batistuta? Antipatico”

"Vi racconto di quei giorni di mercato del gennaio 2010. Avevo trovato l'accordo con Corvino: il giorno dopo avrei dovuto fare un incontro in hotel a Firenze. Ero entusiasta, perché i fiorentini sono pazzi scatenati come me; avrei fatto impazzire la città e ci avrebbero arrestati tutti! La mattina presto, però, mi chiamò Garrone: allora presidente della Sampdoria, dicendomi che non sapeva nulla, ma che era stato Marotta a fare tutto il casino. Mi chiese perché volessi andare a Firenze e gli risposi che dovevo firmare con la Fiorentina. Lui venne a casa mia alle otto di mattina e mi disse: 'Tu di qua non ti muovi, chiedimi quello che vuoi'. Io allora gli risposi: 'Rimango, ma se arriviamo quarti mandate via sia Marotta che Delneri'. Così feci un passo indietro ed è saltato tutto. A fine stagione, poi, Garrone li ha cacciati entrambi".