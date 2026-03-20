Panariello amarcord: “Cois faceva il bagnino e Batistuta ci mandava a letto”

Giorgio Panariello, noto comico e tifoso viola, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno. Ecco le sue parole sul momento della Fiorentina

Alessio Vannini 20 marzo 2026 (modifica il 20 marzo 2026 | 13:39)

Giorgio Panariello, noto comico fiorentino e tifoso milanista, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno. Ecco le sue parole sulla Fiorentina:

"Domenica farò il tifo per voi: speriamo possiate segnare due gol all'Inter. Crescendo in Versilia con i nonni, avevo degli zii in casa che erano tutti milanisti; purtroppo da quelle parti tifano poco per la Fiorentina. Per fortuna sono del Milan e non della Juventus, poteva andare peggio!"

I ricordi viola — "Quando facevo 'Vernice Fresca', i giocatori della Fiorentina ci invitavano sempre a cena. Sandro Cois faceva 'Mario il Bagnino': andavano in bagno e si travestivano dai miei personaggi. Poi arrivava Batistuta che alle 22:30 mandava tutti a letto. Sarebbe bello avere anche adesso leader carismatici così. Per tutto questo mi sento coinvolto nelle vicende della Fiorentina."

Curiosità — "Quando per strada mi fermano per parlare dei viola, non dico mai di essere milanista; anzi, mi fermo e rispondo per quello che so. Masini, poi, è un tifosissimo: a Sanremo non saliva sul palco perché aveva gli auricolari per ascoltare la partita, così come d'estate segue a tutte le ore le notizie di mercato."