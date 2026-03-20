Giorgio Panariello, noto comico fiorentino e tifoso milanista, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno. Ecco le sue parole sulla Fiorentina:
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Panariello amarcord: “Cois faceva il bagnino e Batistuta ci mandava a letto”
"Domenica farò il tifo per voi: speriamo possiate segnare due gol all'Inter. Crescendo in Versilia con i nonni, avevo degli zii in casa che erano tutti milanisti; purtroppo da quelle parti tifano poco per la Fiorentina. Per fortuna sono del Milan e non della Juventus, poteva andare peggio!"
I ricordi viola—
"Quando facevo 'Vernice Fresca', i giocatori della Fiorentina ci invitavano sempre a cena. Sandro Cois faceva 'Mario il Bagnino': andavano in bagno e si travestivano dai miei personaggi. Poi arrivava Batistuta che alle 22:30 mandava tutti a letto. Sarebbe bello avere anche adesso leader carismatici così. Per tutto questo mi sento coinvolto nelle vicende della Fiorentina."
Curiosità—
"Quando per strada mi fermano per parlare dei viola, non dico mai di essere milanista; anzi, mi fermo e rispondo per quello che so. Masini, poi, è un tifosissimo: a Sanremo non saliva sul palco perché aveva gli auricolari per ascoltare la partita, così come d'estate segue a tutte le ore le notizie di mercato."
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