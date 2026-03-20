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Vallesi: “Ho fermato le prove per la Fiorentina. Contro il Palace sarà magico”

Vallesi: “Ho fermato le prove per la Fiorentina. Contro il Palace sarà magico” - immagine 1
Le parole di Paolo Vallesi, cantante e tifoso viola, sul momento che sta vivendo la Fiorentina e sulla vittoria di ieri in Conference
Redazione VN

Il cantautore e tifoso viola, Paolo Vallesi, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno del momento in casa Fiorentina. Queste le sue parole:

Ieri ho seguito la Fiorentina dal tablet: ho persino stoppato le prove del concerto per vedere la Conference League. Masini è un tecnico, io invece sono soltanto un tifoso. Sono felice per il risultato di ieri: ci salveremo e, chissà, questa stagione potrebbe ancora diventare incredibile. Giocare contro il Crystal Palace sarà meraviglioso: visiteremo una città fantastica come Londra e sfideremo una squadra di assoluto livello. Magari da un’annata fin qui bruttissima possono ancora arrivare dei risultati impensabili.

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