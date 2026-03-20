Wharton avvisa il Palace: “Fiorentina grande club, tutti qui la conoscono”

L’attesa cresce, e in casa Crystal Palace si respira già aria di grande appuntamento . A pochi giorni dal quarto di finale di Conference League contro la Fiorentina , a parlare è stato il giovane talento Adam Wharton .

“È emozionante. Un quarto di finale di una competizione europea è una cosa importantissima. Molti di noi non hanno mai giocato in Europa e il Crystal Palace non ci ha mai giocato: è una grande opportunità per noi, per il club e per i tifosi.”