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Wharton avvisa il Palace: “Fiorentina grande club, tutti qui la conoscono”

Wharton avvisa il Palace: “Fiorentina grande club, tutti qui la conoscono” - immagine 1
Le parole del giovane centrocampista del Palace in vista della doppia sfida contro la Fiorentina
Redazione VN

L’attesa cresce, e in casa Crystal Palace si respira già aria di grande appuntamento. A pochi giorni dal quarto di finale di Conference League contro la Fiorentina, a parlare è stato il giovane talento Adam Wharton.

Ai microfoni di TNT, il centrocampista inglese ha sottolineato tutta l’importanza del momento:

“È emozionante. Un quarto di finale di una competizione europea è una cosa importantissima. Molti di noi non hanno mai giocato in Europa e il Crystal Palace non ci ha mai giocato: è una grande opportunità per noi, per il club e per i tifosi.”

Parole che raccontano bene il peso storico della sfida per il club londinese, alla prima vera esperienza internazionale di alto livello. Ma Wharton non sottovaluta l’avversario:

“La Fiorentina è un grande club. Penso che praticamente tutti sappiano chi sia. È una grande squadra in Italia e sarà una grande sfida per noi. Speriamo di poter andare lì e passare il turno.”

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