L’attesa cresce, e in casa Crystal Palace si respira già aria di grande appuntamento. A pochi giorni dal quarto di finale di Conference League contro la Fiorentina, a parlare è stato il giovane talento Adam Wharton.
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Wharton avvisa il Palace: “Fiorentina grande club, tutti qui la conoscono”
Le parole del giovane centrocampista del Palace in vista della doppia sfida contro la Fiorentina
Ai microfoni di TNT, il centrocampista inglese ha sottolineato tutta l’importanza del momento:
“È emozionante. Un quarto di finale di una competizione europea è una cosa importantissima. Molti di noi non hanno mai giocato in Europa e il Crystal Palace non ci ha mai giocato: è una grande opportunità per noi, per il club e per i tifosi.”
Parole che raccontano bene il peso storico della sfida per il club londinese, alla prima vera esperienza internazionale di alto livello. Ma Wharton non sottovaluta l’avversario:
“La Fiorentina è un grande club. Penso che praticamente tutti sappiano chi sia. È una grande squadra in Italia e sarà una grande sfida per noi. Speriamo di poter andare lì e passare il turno.”
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