Lorenzo Amoruso nel corso del "Pentasport" di Radio Bruno è intervenuto per parlare della gara vinta contro il Rakow in Conference League. Ecco le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Amoruso: “Pongracic bello ma non cattivo. La squadra non è ancora guarita”
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Amoruso: “Pongracic bello ma non cattivo. La squadra non è ancora guarita”
Lorenzo Amoruso, ex giocatore della Fiorentina, ha analizzato la prestazione della squadra di Paolo Vanoli in Conference League ma non solo
La sensibilità di far arrivare la palla nella porta avversaria partendo da prima della metà campo non è da tutti: i piedi di Pongracic sono buoni. Cerca sempre di essere 'bello', anche in fase difensiva, ma non è mai cattivo. Ranieri, in questo, è il suo opposto: ieri ha salvato diverse occasioni. A Cremona, sul 3-0, abbiamo preso un gol dove troppa gente passeggiava e poi abbiamo subito molte azioni pericolose. Quello ti fa capire quanto ancora non siamo maturi o guariti al 100%. Dovremo lavorare molto, ma la strada intrapresa è quella buona.
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