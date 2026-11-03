Cassano sulle qualità del portoghese
VIDEO VN - Adesso è lampante, Oulai e Goncalves devono giocare
Antonio Cassana, intervenuto a Viva El Futbol, ha parlato di Pedro Goncalves e della gestione di Paolo Vanoli:
Goncalves è un giocatore un po' particolare, ha qualità ma Vanoli, che a me non piace, vuole due carri armati in mezzo accanto a Fagioli che va a un cilindro. Oggi tutte le squadre corrono, ieri sento la follia di Pioli che dice che Leao non deve correre dietro il terzino... Fosse Ronaldinho o facesse 40/50 gol a stagione...
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