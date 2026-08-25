Il Consigliere Comunale Francesco Casini sulla partita tra Roma e Fiorentina all'Olimpico

Redazione VN
Atta

VIDEO - L'analisi di Atta: "Roma più rodata di noi, dobbiamo conoscerci meglio"

Francesco Casini, Consigliere Comunale, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport della gara all'Olimpico:

C'è poco da dire, è stata una Fiorentina troppo brutta per essere vera, una fotocopia dello scorso anno. Ci esaltiamo per poco e ci demoralizziamo per risultati come quello di ieri. Non c'è stato gioco, carattere. Ma bisogna capire che siamo solo all'inizio della stagione. Semmai c'è da chiedersi come finirà il mercato: quello che conterà sarà l'attacco. Se perdiamo Kean va capito chi è il sostituto. Le mancanze non sono poche, quest'ultima settimana dobbiamo sfruttarla al massimo.
Kean

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti