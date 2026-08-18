Durante il Pentasport di Radio Bruno è intervenuto Stefano Cappellini, direttore di Repubblica, che ha analizzato il mercato della Fiorentina e le prospettive della squadra viola in vista dell’esordio in campionato contro la Roma.

Mercato di grande qualità

Kean? Vorrei continuare con lui e Pellegrino

"La Fiorentina non so se sia la regina del mercato, ma ci va vicino, soprattutto per il rapporto qualità-prezzo dei giocatori acquistati. È un mercato di qualità che non si vedeva da tanti anni. È vero che poi sarà il campo a dare le risposte, però intanto godiamoci questo mercato e questa società che finalmente ha investito in maniera aggressiva. Roma-Fiorentina storicamente è sempre andata male, ma speriamo che questo sia l’anno giusto per interrompere la striscia negativa".Cappellini si è poi soffermato sul futuro di Moise Kean e sull'ipotesi di una sua eventuale partenza: "Io spero che rimanga tutto com’è. Vorrei continuare con il duo Kean-Pellegrino, che sarebbe di grande lusso. Continuo a pensare che Kean sia uno dei centravanti più forti della Serie A. La seconda stagione più buia non cancella il mio pensiero. Se risolve anche i problemi fisici, per me è imprescindibile. L’offerta del Como è inaccettabile. Se Lucca valeva 40 milioni di euro, Kean non vale di meno. Poi dobbiamo ragionare se queste cifre siano gonfiate oppure no, ma il confronto va fatto".

"La Fiorentina ha avuto anche la fortuna di allenarsi con il gruppo che affronterà la stagione durante il ritiro, a parte qualche arrivo. Questo è un piccolo vantaggio a favore sulla Roma.

Per i giallorossi dipenderà anche da quanto nervosismo ci sarà a Trigoria. Gasperini ha bisogno di avere il controllo completo della squadra per farla girare come vuole lui. In questo momento non è ancora stata trovata la quadra e gli acquisti recenti non è detto che spostino gli equilibri".

Atta è un acquisto fenomenale

Paratici va applaudito

Tra i nuovi arrivi, Cappellini ha dedicato particolare attenzione ad Atta: "Atta è un acquisto fenomenale. Il fatto di averlo portato con una certa scioltezza e facilità dimostra che la Fiorentina sta trasmettendo anche un senso di positività. È un ragazzo giovane che non ha ancora raggiunto il suo picco e che può diventare uno dei più forti in Serie A. Deve ancora cimentarsi ad alto livello, ma sono curioso di vedere come si comporterà in una società con ambizioni più importanti rispetto a quelle dell’Udinese".Infine, un elogio al lavoro di Fabio Paratici: "Paratici non va che applaudito. Non era mai capitato che la Fiorentina battesse e acquistasse un calciatore che era ricercato da altri club. Poi, come sempre, si vedrà in campo, però onestamente non si può che applaudire il lavoro di Paratici. Abbiamo visto più volte situazioni di tensione fra allenatore e società e queste frizioni inevitabilmente incidono sui risultati. Avere una sintonia profonda fra le due figure chiave, Grosso e Paratici, è qualcosa di importante".