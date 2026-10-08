Stefano Capozucca, ex direttore sportivo del Genoa, è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, parlando del momento della Fiorentina e della prossima sfida contro i rossoblù.

"La Fiorentina ha fatto un buon mercato, ma sul campo non sono arrivati i risultati sperati. L'anno scorso, quando era ultima, ho sempre pensato che si sarebbe salvata: quando hai i valori, prima o poi vengono fuori. Adesso è tornato Vanoli e sono convinto che la Fiorentina riconquisterà posizioni in classifica".

Capozucca si è poi soffermato sul momento del Genoa e sulla sfida contro i viola: "Il Genoa è in un momento difficile e mi dispiace. La partita con la Fiorentina è difficile e, in caso di sconfitta, non la vedo bene. Il vantaggio per il Genoa sarà lo stadio: giocare al Ferraris non è facile per nessuno".

Infine, un giudizio positivo sul lavoro della dirigenza viola: "La Fiorentina ha la fortuna di avere un direttore bravo che ha realizzato una squadra competitiva che uscirà da questa situazione".