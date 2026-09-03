Camolese ha commentato l'avvio di stagione della Fiorentina in vista della sfida con il Torino
Giancarlo Camolese, ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport, ha commentato l'avvio di stagione della Fiorentina:
Per me la Fiorentina era la sorpresa del campionato. Siamo all'inizio della stagione e la viola come il Torino hanno cambiato tanto anche fino all'ultimo. Sono cose che non favoriscono le prestazioni delle squadre. Il Frosinone è una squadra che darà filo da torcere a tanti, sono aggressivi. Sarà una partita difficile per due squadre che hanno bisogno di muovere la classifica.
I nuovi
A volte si trascura che sono giocatori che arrivano da campionati diversi e si devono integrare dentro e fuori dal campo. Quando si stravolge una rosa è ancora più difficile. All'allenatore serve tempo, ma i valori ci sono.
Njie
Ha tutto per esplodere però, per diverse ragioni, non ci è ancora riuscito. Penso che Firenze può essere la piazza giusta. Ha tutte le qualità: veloce, bravo nell'uno contro uno. Poi serve continuità. Con il cambio di ambiente può arrivare il salto di qualità.
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