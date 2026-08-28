Le parole di Giuseppe Calabrese al Pentasport odierno
VIDEO Sky: Fiorentina, Zirkzee e Njie per completare l'attacco
Giuseppe Calabrese ha fatto il suo intervento al Pentasport di Radio Bruno. A voi le sue dichiarazioni:
Il legame tra squadra e città è molto solido e dura da 100 anni. Ci sono tanti momenti bellissimi, ma il gol di Baggio in Coppa Italia fu una cosa straordinaria; ricordo con piacere anche l'anno della C2.
"Kean? Non mi pesa vederlo partire"
Anno scorso c'era bisogno di fare piazza pulita: di cambiare strade e strategie. Dovremmo aspettare ancora un po' per vedere cambiare le cose, ma mi aspetto un campionato più ambizioso e divertente rispetto all'anno scorso. Non mi dispiace vendere Kean, chi non ha più voglia di stare qua è giusto lasciarlo andare. Se verrà gestito nella maniera giusta, potrà segnare ancora tanto.
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