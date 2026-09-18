Le parole di Renato Buso sul ballottaggio tra Pellegrino e Beto

Redazione VN
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L'ex viola Renato Buso, al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato della Fiorentina in vista del Napoli. Le sue parole:

Beto o Pellegrino? Il secondo ha dimostrato di avere una condizione migliore. E' un po' grezzo, non è bello, ma è presente. Quando arriva una palla sporca dentro l'area lui c'è. Mi ha dato la sensazione di essere un attaccante dentro a questo progetto. Beto, in questo momento, fisicamente è ancora indietro e lo si è visto. Un attaccante vive tanti momenti: se sei negativo le cose non girano, altrimenti anche sfiorando il pallone ti entra in porta. Questo è il calcio.
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