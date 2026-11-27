Enzo Bucchioni sul momento viola
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Enzo Bucchioni, al Pentasport di Radio Bruno, si è espresso sul momento della Fiorentina a due giorni dalla sfida contro l'Udinese:
Una presa di posizione inusuale a fine partita. Vanoli è uscito allo scoperto, mi sembrava teso. Queste cose devono rimanere nello spogliatoio, è un momento delicato. Tanto non hanno umiltà, ma perché sono ragazzi. La capacità di servire il compagno si acquisisce con il tempo. C'è poca connessione tra l'allenatore e la squadra. Sembra che ci siamo adagiati a questa situazioni, alla lotta per la retrocessione. Qui non contesta nessuno,
Società
Dov'è la società della Fiorentina? Il presidente esiste solo per staccare gli assegni. Puoi cambiare quello che vuoi, ma serve una società forte. Dopo Barone il nulla. Paratici ha fatto peggio di Pradé.
Mastantuono
La Fiorentina non ha leader in campo, nessuno che prenda sulle spalle la squadra. Neanche il portiere ha quelle caratteristiche. Mastantuono ha parlato e ha fatto bene, cosa gli vuoi chiedere a un ragazzo di 19 anni.
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