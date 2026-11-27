Giovanni Galli, intervenuto al Salotto dello Sport direttamente dal Qatar, dove sta seguendo il Mondiale Under 17 nel ruolo di capodelegazione della Nazionale italiana, ha parlato anche del momento delicato attraversato dalla Fiorentina. L'ex portiere viola si è soffermato sulle difficoltà mentali della squadra di Vanoli in vista della trasferta contro l'Udinese, senza risparmiare un avvertimento al gruppo. Nel corso dell'intervento ha inoltre speso parole importanti per il giovane Croci. Queste le sue parole:

Ieri abbiamo completato il girone, i ragazzi sono stati molto bravi ma adesso inizia il difficile. Come ho detto ai ragazzi noi qua non siamo stati invitati, ci siamo arrivati perché i ragazzi hanno fatto un grande percorso vincendo il campionato europeo. Adesso dobbiamo provare a scrivere pagine importanti in questo Mondiale. Io qua faccio le veci del Presidente, mi fa molto piacere che il mister mi chieda sempre di fare un intervento prima di partire dall'hotel; devo trasmettere a questi ragazzi cosa significa indossare la maglia della Nazionale italiana.

Croci

Si vede che ha talento. Quando vede l'area di rigore si trasforma; è l'unico calciatore che, già oggi, calcia come un giocatore di Serie A. Il pallone parte ad una velocità diversa rispetto agli altri. Ovviamente deve ancora crescere e anche lui deve essere consapevole che deve fare ancora molta strada.

La sfida con l'Udinese

Domenica sarà una partita tosta, fisica.. reggeremo? La squadra si sta mostrando debole mentalmente; quando non arrivano i risultati perdi autostima e consapevolezza dei propri mezzi. Questo non è un momento particolarmente fortunato per la Fiorentina, ma devi uscirne da solo. Nessuno ti aiuterà.