Ospite del Pentasport di Radio Bruno, Enzo Bucchioni ha commentato la formazione scelta da Paolo Vanoli per la sfida tra Genoa e Fiorentina, soffermandosi in particolare sugli equilibri della squadra e sulle scelte in difesa:

“Formazione molto più equilibrata, Gnonto dà più equilibrio di Njie. Vanoli chiederà alla squadra di essere più compatta e di ripartire. Dopo una sosta così lunga anche l'allenatore cha bisogno di ritrovare certezze Sono d’accordo con la scelta di mettere Oulai, che è più aggressivo e recupera spesso palla. Su Mastantuono non avevo nessun dubbio: se sta bene, deve giocare.

Viery deve ancora crescere, soprattutto nella lettura delle situazioni. Dragusin è un marcatore puro e ha dimostrato di essere in crescita. Se Dragusin è il marcatore, Ranieri è il guidatore e, fra tutte, questa è la coppia più affiatata e affidabile. Pongracic commette troppe leggerezze. Il salto che ci aspettavamo non l’ha fatto ed è rimasto con gli stessi pregi e difetti che aveva a Lecce. Oltre alle voci di mercato su Tiago Gabriel, andrà preso sicuramente un altro difensore che sappia guidare la linea”.

Sull'assenza di Moise Kean

Bucchioni ha poi commentato l’assenza di Moise Kean nella sfida tra Como e Roma, sottolineando come la squadra di Fabregas abbia un’identità di gioco che va oltre i singoli:

“Kean assente? Non è un problema per il Como, la loro forza è lo schema di gioco, non il singolo. Sono curioso di vedere come sarà questa sfida fra Como e Roma, che hanno due stili di gioco completamente diversi”.