“È un incubo rimpiangere Fortini, Mandragora e Comuzzo… Non è concesso avere un atteggiamento di questo genere. Si tratta di un problema tecnico perché questo allenatore ad oggi non ha proposto mezza idea tecnica e organizzativa con una squadra che ha dei valori ma che è priva di carattere e di gioco. Una squadra impaurita che per caso ha trovato un gol e nella mezza situazione del gol di Mandragora si è impaurita. È una questione che si ripete dallo scorso anno ed è una questione preoccupante.

Io non butto via tutto, ma prendere 5 gol in due partite e facendo una rete per miracolo dimostra una confusione generale. È difficile dare una spiegazione. Riuscire a fare quello che hai fatto col Frosinone in casa con tutti i campioni che ti guardavano in tribuna è un segnale drammatico perché trasmette un segnale di impotenza assoluta. Però vorrei capire da dove parte questo problema. Io non ho visto nulla di idee. Si sono presi 9 gol in tre gare. Sono incredulo, non so cosa succede ai giocatori che indossano la maglia viola.

Io tendo ad essere conservativo, non si può non considerare che questo è un progetto nuovo ma qui attenuanti non ce ne sono. Non c'è differenza fra l'inizio di questo campionato e quello dello scorso campionato. Cosa succede in questa città che non permette ai giocatori di performare? Io ritengo che è troppo tempo che ci sono persone che non si rendono conto di cosa rappresenta la Fiorentina.

Lavorare a Firenze è difficilissimo e la posizione più difficile di tutte è quella dell'allenatore e fin quando la società non pareggerà le proprie ambizioni anche in panchina non riuscirà mai a migliorarsi”.