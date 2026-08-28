Le parole di Bernardo Brovarone al Pentasport di oggi
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Bernardo Brovarone ha parlato al Pentasport di oggi, esprimendosi così:
Purtroppo il mercato è troppo lungo: questo è un tema da prendere in considerazione, dovrebbe durare un mese per non sfinire le persone. Esce Kean, entra Zirkzee? Si sa quello che succede ma non cosa ci sia dietro. Spero vada tutto bene perché a me Zirkzee piace da sempre. Mastantuono non lo vedo esterno, ma più dentro al campo. Pongracic ha tanta personalità, sono sicuro che a breve si riprenderà la sua maglia da titolare. Io voglio vedere solidità, organizzazione, struttura vera. Oulai deve giocare obbligatoriamente, Fagioli può fare anche la mezzala.
Quell'idea di calcio
Spero che Grosso possa imporre la sua idea di calcio nel minor tempo possibile e riesca a dare quell'identità che da tanto manca a Firenze. Paratici secondo me ha provato a sentire allenatori stranieri, ma se poi è finito a scegliere Grosso, significa che era il meglio per il suo progetto. Lasciamo lavorare chi ha 30 anni di calcio alle spalle. Se gli si da un minimo di fiducia, per me Pellegrino diventa il nostro 9. Njie del Torino, insieme a Zirkzee non mi fa impazzire.
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