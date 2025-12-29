Viola News
Brovarone: “Kean forte ma supponente. Paratici la luce in fondo al tunnel”

Ecco le parole che Bernardo Brovarone ha usato per esprimersi sulla critica situazione della Fiorentina.
Bernardo Brovarone si è espresso così nel corso del Pentasport di Radio Bruno, in virtù del da farsi di questa squadra per superare al più presto il critico momento che sta attraversando:

La Fiorentina ha un problema che non sarà mai tecnico: Kean, per esempio, è un giocatore fortissimo, non sta segnando ma le occasioni non gli mancano. Ma ha anche una supponenza fuori dal normale e rischia di diventare dannoso: penso che sia proprio lui ad aver rotto qualcosa nello spogliatoio. Mi hanno raccontato che a Reggio Emilia, prima del rigore abbia detto: "Se non me lo fate tirare, smetto di giocare"... Quello è stato lo snodo di tutto, perché il fatto che manchi feeling tra lui e il resto della squadra è invalidante. L'anno scorso si è costruito la sua rivalsa e l'unico suo interesse era firmare un contratto "da top".  Lui è un grande centravanti e se lo metti nella massima serenità, sappiamo cosa è capace di fare: non fa dei grandi stop però anche nelle partite in cui viene massacrato fisicamente, fa 5/6 tiri in porta.

Speranza o illusione?

—  

Io sono venuto via da Parma con una nuova speranza. Non chiedetemi da dove nasce, ma è così: alla fine mancano 5 punti alla salvezza. Questa speranza mi crolla quando vedo il Pisa, il Lecce, il Como... Squadre che hanno voglia, grinta, lottano davvero. Alla Fiorentina serve una nuova fiducia e questo si può fare solo con qualcuno che dia una sterzata vera dentro lo spogliatoio. La società sa che in questo momento, a Firenze si sta vivendo una tempesta.

Il cambiamento con Paratici e le voci di mercato

—  

Paratici dovrà riuscire a captare le problematiche di ogni giocatore all'interno dello spogliatoio. La scelta di portarlo a Firenze cambia tutto: abbiamo perso Pioli, Pradè... Questo ti fa intendere come il problema nasca da lontano. Anche i giocatori che se ne vanno, la maggior parte racconta poi di aver avuto problemi con la società. Sento il nome di Samardžić: ma per fare cosa? Si, a livello comportamentale non lo metto in dubbio, ma in questo momento non è la cosa adatta per il gioco della squadra. Adesso la Fiorentina non ha bisogno di tecnica ma di uomini con le p***e! Paratici lo definisco un vero dirigente, i fiorentini si sentiranno rinascere. So che sta già pensando a due nomi per l'eventuale prossima panchina: Sousa e Motta. Ecco perché lo reputo uno spiraglio di luce in fondo al tunnel.

 

 

