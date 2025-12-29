L'ex difensore viola Roberto Galbiati ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva delle ultime in casa Fiorentina:
Galbiati: "Alla Fiorentina manca anima e personalità. Cosa deve fare Paratici"
Contro l'Udinese è stata una vittoria casuale. Anche con il cambio di modulo non sono state create cose positive. Alla Fiorentina manca anima e personalità per uscire da questa situazione. Spero che con l'arrivo di Paratici possa cambiare tutto. Finché la matematica non ci condanna dobbiamo sperare. Paratici dovrà parlare con ognuno e capire chi ha voglia di salvare la Fiorentina. Da Kean a De Gea. Chi non ci crede va tolto dallo spogliatoio. E' necessario capire la situazione del gruppo per prima cosa.
