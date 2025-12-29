Massimo Bonanni, ex calciatore e allenatore, ha parlato del difficile momento della Fiorentina e Tmw Radio. Queste le sue parole:
Bonanni: "Servirà un piccolo miracolo. La società deve capire una cosa"
La situazione è davvero complicata e la società deve capire che a gennaio servirà cambiare molto. Con questi giocatori è difficile salvarsi. Servono calciatori che siano esperti di queste situazioni. Siamo a fine dicembre e la Fiorentina ha ottenuto solo 9 punti, servirà un piccolo miracolo.
