Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Bonanni: “Servirà un piccolo miracolo. La società deve capire una cosa”

news viola

Bonanni: “Servirà un piccolo miracolo. La società deve capire una cosa”

Alessandro Ferrari Roberto Goretti Fiorentina
Le parole dell'ex calciatore e allenatore Massimo Bonanni
Redazione VN

Massimo Bonanni, ex calciatore e allenatore, ha parlato del difficile momento della Fiorentina e Tmw Radio. Queste le sue parole:

La situazione è davvero complicata e la società deve capire che a gennaio servirà cambiare molto. Con questi giocatori è difficile salvarsi. Servono calciatori che siano esperti di queste situazioni. Siamo a fine dicembre e la Fiorentina ha ottenuto solo 9 punti, servirà un piccolo miracolo.

 

Leggi anche
Lucchesi: “Non mi stupirei tornasse Pioli. Paratici? Cosa c’è dietro al suo...
Cecchi: “Vanoli non ha cambiato nulla. Vendere a gennaio? Ecco cosa penso “

© RIPRODUZIONE RISERVATA