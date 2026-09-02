L'intermediario di mercato Bernardo Brovarone è intervenuto su Radio Bruno. Le sue parole sul mercato della Fiorentina.

"È stato un mercato di risanamento assoluto e di uscite pesantissime. Penso che la qualità di giocatori che sono arrivati, però, è davvero importante. Semmai la vera difficoltà sarà nell'assemblarli. La figura dell'allenatore in questo senso fa una differenza gigantesca, soprattutto nel gestire i ragazzi giovani. Spero che Grosso non sia stata la scelta sbagliata e che sia all'altezza dell'ambizione della Fiorentina. Io credo che Paratici in precedenza abbia provato a sondare il terreno per allenatori del calibro di Gasperini e altri, e che poi sia andato su Grosso. Sono anche sicuro che Paratici sia arrabbiatissimo con Grosso in questo momento dopo le ultime prestazioni, ma è vero anche che bisogna dare tempo all'allenatore per costruire bene una squadra che ha moltissimi elementi nuovi. Non nascondo, comunque, che mi hanno stupito alcune dichiarazioni di Grosso su Kean: l'ha coccolato e ne ha parlato bene, mentre la posizione della società era diversa".

Sugli acquisti e sulla difesa viola

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"Goncalves è di una qualità assoluta ed ha esperienza internazionale. Sono arrivati davvero acquisti seri. In difesa, semmai, si è un po' in sofferenza, in particolar modo Dragusin, il quale non mi sembra in condizione. In questo momento la struttura difensiva migliore per i viola è quella composta al centro da Pongracic e Ranieri".