Bernardo Brovarone, ospite al Pentasport di Radio Bruno, ha commentato alcuni temi caldi in casa Fiorentina:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Brovarone: “Con Grosso una frenata. Fabbian sarà una sorpresa, Gud? Vi dico”
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Brovarone: “Con Grosso una frenata. Fabbian sarà una sorpresa, Gud? Vi dico”
Grosso conosce bene Paratici e un problema storico della Fiorentina è il rapporto allenatore-direttore sportivo
Pradé e Barone avevano offerto 1 milioni+bonus a Sarri: una proposta ridicola che l'allenatore rifiutò. La Fiorentina ha chiesto tante informazioni e dopo una scrematura forse ha fatto una scelta con Grosso. Lui conosce bene Paratici e un problema storico della Fiorentina è il rapporto allenatore-direttore sportivo. Se prendi Grosso freni nuovamente.
Sui singoli—
Per me Fabbian sarà la sorpresa del prossimo anno. Croci? Mi preoccupa la sua precocità, è 2010. Ha un talento immenso, fa la differenza, ma quando sono così precoci spesso accade che spariscono. Lui ha una struttura che lo mette a rischio. A dieci minuti dalla fine contro l'Atalanta l'avrei messo dentro. La Fiorentina questa cosa non la ha. Da Gudmundsson mi aspettavo un cambio di prospettiva, ma doveva stare dietro a Kean: un attacco trai migliori d'Italia. Io punterei su Bartesaghi.
Joseph Commisso—
A Firenze si vive di emozioni. Io non mi aspetto una figura presidenziale di livello, tante società fanno parte di fondi.
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