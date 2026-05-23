R. Galli: “Ho dei dubbi su Fabbian. Qui Gudmundsson non si è mai visto”

"Ieri sera non c'erano grandissime aspettative. Ho apprezzato molto Christensen, è stata un'overdose di autostima per il portiere. Forse in un altro momento della stagione non sarebbe stato così libero di testa. Per Comuzzo doveva essere la stagione della consacrazione, ma in questa stagione ha toppato. Ora Comuzzo è chiamato a fare qualcosa di più importante, il sup potenziale si è ridimensionato. Brescianini ha fatto vedere qualcosa quando ha giocato, può ricollocarsi in una nuova Fiorentina. Fabbian invece mi ha fatto venire qualche dubbio in più, non ha detto molto per tutta la stagione. Gudmundsson qui non si è mai visto, o almeno, quello di Genova. Ha fatto tutti i ruoli, ma non abbiamo mai visto la sua qualità"